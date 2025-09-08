Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 196,20 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 196,20 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 197,16 EUR. Bei 197,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.006 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. 1,09 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 36,42 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,72 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,00 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

