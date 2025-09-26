DAX23.785 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl69,03 -1,0%Gold3.817 +1,4%
Notierung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE steigt am Mittag

29.09.25 12:08 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE steigt am Mittag

Die Aktie von Airbus SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 196,62 EUR.

Die Airbus SE-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 196,62 EUR. Bei 197,20 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,16 EUR. Bisher wurden heute 31.646 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Bei 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,87 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,72 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 213,00 EUR an.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Analyse: Deutsche Bank stuft Airbus-Aktie mit Buy ein

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
