Macron begrüßt Trumps Friedensplan im Gaza-Konflikt

29.09.25 23:17 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron befürwortet den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs mit einem Friedensplan. Er begrüße das Engagement von Trump, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und die Freilassung aller Geiseln zu erreichen, teilte Macron auf der Plattform X mit.

"Die Hamas hat keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen", schrieb der französische Staatschef. Von Israel erwarte er, dass es sich auf dieser Grundlage entschlossen engagiere.

Der von Trump vorgeschlagene Plan sieht eine schnelle Freilassung der Geiseln vor, die noch von der islamistischen Hamas festgehalten werden - im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene. Außerdem soll sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen zurückziehen. Das Gebiet soll von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu akzeptierte den Vorschlag. Ob die Hamas zustimmt, war zunächst unklar./vni/DP/he