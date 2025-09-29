Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 195,88 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 195,88 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 196,06 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 195,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.656 Airbus SE-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 198,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,32 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,72 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,49 EUR je Aktie aus.

