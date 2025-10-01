Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 196,50 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 196,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 196,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 197,02 EUR. Zuletzt wechselten 16.898 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 198,34 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 0,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,52 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,72 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,49 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.



