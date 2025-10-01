Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Airbus SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 198,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 199,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 197,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.304 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 199,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,72 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 213,00 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

