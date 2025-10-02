Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE am Mittag zu
Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 202,15 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 202,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 202,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 199,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 58.028 Stück.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,27 Prozent. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 62,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,72 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.
Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
