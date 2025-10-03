Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Index im Fokus

So performte der NASDAQ Composite letztendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent schwächer bei 22.780,51 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,184 Prozent höher bei 22.886,16 Punkten, nach 22.844,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.695,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.925,43 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,775 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 03.09.2025, bei 21.497,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20.601,10 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17.918,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 18,15 Prozent zu Buche. Bei 22.925,43 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 23,00 Prozent auf 3,53 USD), AXT (+ 9,15 Prozent auf 5,13 USD), Donegal Group B (+ 6,85 Prozent auf 16,85 USD), Myriad Genetics (+ 6,61 Prozent auf 8,06 USD) und Americas Car-Mart (+ 6,18 Prozent auf 30,59 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Compugen (-7,39 Prozent auf 1,63 USD), Wynn Resorts (-7,26 Prozent auf 123,66 USD), Taylor Devices (-6,14 Prozent auf 42,37 USD), Astro-Med (-5,30 Prozent auf 9,83 USD) und BlackBerry (-5,26 Prozent auf 4,50 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,882 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

