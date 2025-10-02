Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 202,20 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 202,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 202,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.614 Airbus SE-Aktien.

Bei 202,90 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 38,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,72 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,49 EUR je Aktie belaufen.

