Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag im Aufwind

07.10.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 202,45 EUR zu.

Airbus SE
202,90 EUR
Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 202,45 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 202,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,10 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.262 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 204,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 1,09 Prozent zulegen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,74 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
