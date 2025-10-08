ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung von einem starken Quartals-Schlussspurt. Dieser stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prognose von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT