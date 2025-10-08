DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto17,10 +0,2%Nas23.017 +1,0%Bitcoin106.423 +2,1%Euro1,1624 -0,3%Öl66,13 +0,6%Gold4.040 +1,4%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro

08.10.25 21:34 Uhr
Aktien
Aktien
Airbus SE
206,20 EUR 3,50 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung von einem starken Quartals-Schlussspurt. Dieser stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prognose von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
21:26Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
21:06Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
