ANALYSE-FLASH: RBC belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 220 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung von einem starken Quartals-Schlussspurt. Dieser stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Prognose von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen in diesem Jahr zu erreichen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 13:08 / EDT
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:26
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:06
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
