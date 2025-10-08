DAX24.609 +0,9%Est505.646 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,95 -0,7%Nas22.943 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,17 +0,7%Gold4.039 +1,4%
Dow stabil -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zieht am Nachmittag an

08.10.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 204,65 EUR.

Airbus SE
204,45 EUR 1,75 EUR 0,86%
Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 204,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 205,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 203,60 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100.133 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 205,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 39,05 Prozent sinken.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

