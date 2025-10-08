Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge

Index im Blick

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,61 Prozent auf 8.023,21 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,396 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,107 Prozent auf 7.983,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7.974,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.040,54 Punkte, das Tagestief hingegen 7.983,37 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.734,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.766,71 Punkte. Vor einem Jahr, am 08.10.2024, lag der CAC 40 noch bei 7.521,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.257,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 59.990 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,083 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net