Stabiles Wachstum

TeamViewer-Aktie: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen

09.01.26 07:45 Uhr
TeamViewer-Aktie: Umsatz 2025 wohl wie geplant - Managementziel erreicht | finanzen.net

Der Softwareanbieter TeamViewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,06 EUR 0,31 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Göppingen mitteilte. Das Management hatte sich zuletzt das "untere Ende der Spanne" von 766 bis 785 Millionen Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Millionen Euro erwartet. Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Millionen Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert.

Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Millionen Euro beigetragen.

Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will TeamViewer am 10. Februar veröffentlichen.

/err/jha/

GÖPPINGEN (dpa-AFX)

