Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 199,78 EUR.

Um 11:37 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 199,78 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 199,34 EUR. Bei 201,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 39.076 Aktien.

Bei einem Wert von 206,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 53,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,74 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

