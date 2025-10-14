DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,76 -1,2%Nas22.672 -0,1%Bitcoin97.247 -2,4%Euro1,1608 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Nato berät nach Luftraumverletzungen über bessere Abschreckung

14.10.25 19:05 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der jüngsten Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Kamikaze-Drohnen beraten die Verteidigungsminister der Nato-Staaten an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) über gemeinsame Anstrengungen für bessere Abschreckung und Verteidigung. Thema dabei ist die Frage, ob der jüngst gestartete Bündniseinsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke ausreichend ist, um Moskau vor weiteren Provokationen abzuhalten.

Einige Mitgliedstaaten sind der Ansicht, dass die Nato künftig eine noch deutlich stärkere Präsenz im östlichen Bündnisgebiet zeigen sollte - auch um es Russland schwer zu machen, sich militärisch auf den Krieg gegen die Ukraine zu konzentrieren.

Zudem geht es darum, welche Rolle die EU beim Aufbau eines effektiven Drohnenabwehrsystems an der Ostflanke spielen kann. Im Hauptquartier der Militärallianz wird dabei vor allem an die Finanzierung gedacht./aha/DP/jha