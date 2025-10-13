Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag stabil

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 201,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 201,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 203,65 EUR. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,60 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 203,65 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 27.365 Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 126,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 59,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 213,00 EUR an.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

