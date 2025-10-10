Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 205,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 205,10 EUR nach oben. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 205,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.724 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,83 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 38,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,74 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 213,00 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 16,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.

