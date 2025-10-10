Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich leichter

Index-Bewegung

Der FTSE 100 zeigt sich am Freitag kaum verändert.

Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 9.494,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,775 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9.509,42 Punkte an der Kurstafel, nach 9.509,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9.486,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9.515,57 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.225,39 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 10.07.2025, einen Stand von 8.975,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.237,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 14,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9.577,08 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Sage (+ 2,56 Prozent auf 11,41 GBP), Diageo (+ 2,23 Prozent auf 18,32 GBP), Compass Group (+ 2,22 Prozent auf 25,83 GBP), Unilever (+ 1,56 Prozent auf 44,90 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,21 Prozent auf 88,50 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-3,09 Prozent auf 23,20 GBP), Melrose Industries (-2,54 Prozent auf 6,25 GBP), Rolls-Royce (-2,31 Prozent auf 11,28 GBP), BAE Systems (-2,23 Prozent auf 19,70 GBP) und Rightmove (-1,63 Prozent auf 6,86 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 11.535.758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,112 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die WPP 2012-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

