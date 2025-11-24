DAX23.291 +0,9%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.726 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.093 +0,7%
Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kurseinbußen

24.11.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,27 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
11,70 EUR -0,20 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 10,27 GBP. Die Abwärtsbewegung der Rolls-Royce-Aktie ging bis auf 10,20 GBP. Bei 10,34 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 5.972.818 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,95 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 16,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 48,50 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,284 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
13.11.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
mehr Analysen