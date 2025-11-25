Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,40 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 10,40 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 10,45 GBP. Bei 10,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.891.223 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 GBP) erklomm das Papier am 30.09.2025. Gewinne von 14,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,29 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 12,50 GBP angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,284 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

