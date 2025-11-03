DAX 23.785 -1,4%ESt50 5.613 -1,2%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,19 -0,1%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.889 -1,7%Euro 1,1492 -0,3%Öl 64,09 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Rolls-Royce Aktie

13,08 EUR -0,30 EUR -2,24 %
STU
11,42 GBP -0,24 GBP -2,02 %
LSE
Marktkap. 111,65 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

UBS AG

Rolls-Royce Buy

11:51 Uhr
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce Plc
13,08 EUR -0,30 EUR -2,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Ian Douglas-Pennant am Montagnachmittag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vorstand der Briten zum Thema Reaktorentwurf SMR./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,41 £		 Abst. Kursziel*:
18,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,42 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,37 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

11:51 Rolls-Royce Buy UBS AG
20.10.25 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
19.09.25 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

