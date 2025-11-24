Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 10,22 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 10,22 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,20 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 10,34 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.579.951 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 16,93 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,29 GBP am 27.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 48,24 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,093 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,284 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel