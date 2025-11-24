Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 10,22 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 10,22 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,20 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 10,34 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.579.951 Rolls-Royce-Aktien.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 16,93 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,29 GBP am 27.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 48,24 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,093 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,284 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
