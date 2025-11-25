Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Nachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 10,22 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 10,22 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,19 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 10,27 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.732.008 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 16,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 5,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,50 GBP aus.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,284 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel