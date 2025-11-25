Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 10,22 GBP nach.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 10,22 GBP. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,19 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 10,27 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.732.008 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 16,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 5,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,060 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,093 GBP je Rolls-Royce-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,50 GBP aus.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,284 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen
Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
