Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 109,7 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 1290 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken habe mit Blick auf die Jahresziele für Zuversicht gesorgt, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei angesichts schwieriger Lieferketten positiv./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,47 £
|Abst. Kursziel*:
12,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,45 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,71%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital