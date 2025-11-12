DAX 24.279 -0,4%ESt50 5.800 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.223 +0,6%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Rolls-Royce Aktie

13,00 EUR -0,06 EUR -0,46 %
STU
11,45 GBP -0,08 GBP -0,69 %
LSE
Marktkap. 109,7 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
Jefferies & Company Inc.

Rolls-Royce Buy

09:41 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
13,00 EUR -0,06 EUR -0,46%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 1290 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken habe mit Blick auf die Jahresziele für Zuversicht gesorgt, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei angesichts schwieriger Lieferketten positiv./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,47 £		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,45 £		 Abst. Kursziel aktuell:
12,71%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

09:41 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
20.10.25 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
19.09.25 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

dpa-afx Seitwärtsbewegung Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Vormittag Verluste
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Rolls-Royce
finanzen.net Börse Europa in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert letztendlich
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Nachmittag
finanzen.net FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren verdient
Zacks Rolls-Royce or Boeing: Who Leads the Engine Race in 2025?
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is RollsRoyce (RYCEY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Financial Times Boeing held early talks with Rolls-Royce over engine for 737 Max successor
Zacks Rolls-Royce Holdings PLC (RYCEY) Is Up 4.52% in One Week: What You Should Know
Zacks RollsRoyce (RYCEY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
Benzinga Ramsey Show Erupts After Woman Says She Doesn&#39;t Want $600,000 Rolls-Royce, Husband Makes Millions In Crypto But Buys Wrong Color Car
