Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 10,33 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 10,33 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,33 GBP. Bei 10,27 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 371.731 Stück.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 15,64 Prozent wieder erreichen. Bei 5,29 GBP fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,50 GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,284 GBP im Jahr 2025 aus.

