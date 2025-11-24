DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagvormittag ins Minus

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,33 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,33 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,30 GBP nach. Bei 10,34 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 477.698 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 95,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,50 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,284 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
13.11.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
