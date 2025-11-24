Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagvormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,33 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,33 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,30 GBP nach. Bei 10,34 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 477.698 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 95,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,50 GBP.
Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,284 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen
Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
Analysen zu Rolls-Royce Plc
Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
