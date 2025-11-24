Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,33 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,33 GBP ab. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,30 GBP nach. Bei 10,34 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 477.698 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 11,95 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 5,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 95,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,50 GBP.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,284 GBP je Aktie.

