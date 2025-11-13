DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,82 -4,9%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
Rolls-Royce Aktie

12,36 EUR -0,48 EUR -3,74 %
10,85 GBP -0,36 GBP -3,19 %
Marktkap. 109,57 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Deutsche Bank AG

Rolls-Royce Buy

13:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce Plc
12,36 EUR -0,48 EUR -3,74%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 1220 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Motoren habe angesichts schwieriger Lieferketten solide abgeschnitten, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftsbereich Power Systems profitiere von dem starken Auftragseingang./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,20 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,90 £		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

