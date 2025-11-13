Deutsche Bank AG

Rolls-Royce Buy

13:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 1220 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Motoren habe angesichts schwieriger Lieferketten solide abgeschnitten, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftsbereich Power Systems profitiere von dem starken Auftragseingang./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images