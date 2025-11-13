Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 109,57 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen mit einem Kursziel von 1220 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Motoren habe angesichts schwieriger Lieferketten solide abgeschnitten, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Geschäftsbereich Power Systems profitiere von dem starken Auftragseingang./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,20 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,90 £
|Abst. Kursziel*:
11,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,85 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
