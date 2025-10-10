DAX24.564 -0,2%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,42 -1,2%Gold3.995 +0,5%
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
DAX aktuell

Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?

10.10.25 12:11 Uhr
Der DAX legt nach der jüngsten Rekordjagd am letzten Handelstag der Woche eine Verschnaufpause ein und zeigt sich kaum verändert.

DAX 40
24.567,7 PKT -43,6 PKT -0,18%
Mit dem DAX geht es am Freitag an der Frankfurter Börse zunächst um 0,22 Prozent auf 24.664,23 Punkte aufwärts. Im weiteren Verlauf zeigt sich das Börsenbarometer leicht volatil, in einer engen Range um den Startkurs.
Im Donnerstagshandel hatte der Leitindex bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich ging er bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Verhaltener Handel erwartet

In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen. Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes, entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell.

25.000-Punkte-Marke voraus? - Bilanzsaison vor der Tür

Anleger agieren vor der anstehenden Berichtssaison hierzulande und in Übersee eher vorsichtig. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

