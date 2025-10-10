DAX24.621 ±0,0%Est505.627 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,86 +1,9%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.026 -0,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,28 -1,5%Gold3.987 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Meta-Aktie trotzdem gesucht: Gericht verhandelt Sammelklage nach Datendiebstahl bei Facebook Meta-Aktie trotzdem gesucht: Gericht verhandelt Sammelklage nach Datendiebstahl bei Facebook
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - Favoritenwechsel bei Branchen

10.10.25 13:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BAE Systems plc
22,58 EUR -0,64 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
80,10 EUR -0,62 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dassault Aviation SA
278,00 EUR -6,60 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Energiekontor AG
39,15 EUR -3,60 EUR -8,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
106,40 EUR -4,20 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
53,10 EUR -2,16 EUR -3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,43 EUR 0,53 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
383,80 EUR -15,10 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
76,66 EUR -2,53 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.885,50 EUR -10,00 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
13,14 EUR -0,48 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Saab AB Registered Shs -B-
47,80 EUR -0,86 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,37 EUR 0,16 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
92,75 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich am Freitagmittag die meisten Indizes in Europa. Nach der Woche der Rekorde an den Aktienmärkten kehrt etwas Ruhe ein. Kräftige Umschichtungen und Favoritenwechsel gibt es aber im Hintergrund in den Branchen. Nachrichtlich gibt es wenig Neues.

Wer­bung

Dazu stehen einige internationale Marktteilnehmer vor einem langen Wochenende: Am Montag bleibt die Börse in Tokio geschlossen, in den USA ruht aufgrund des Feiertages "Columbus Day" der Anleihehandel. Am Dienstag startet dann die US-Berichtssaison richtig durch mit Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup. Am Nachmittag rechnen daher einige Händler mit Gewinnmitnahmen an den Börsen. Der DAX zeigt sich wenig verändert bei 24.600 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 5.633 Punkte.

Private US-Daten immer wichtiger - Inflation im Fokus

Für zunehmende Verunsicherung an den Börsen sorgt der Mangel an US-Konjunkturdaten. Alle staatlich erhobenen Indikatoren fallen weiter wegen des "Government Shutdown" aus. Noch wichtiger werden daher die von privaten Institutionen erhobenen Daten wie am Nachmittag die neue US-Verbraucherumfrage von der Universität Michigan. Geachtet wird darauf, ob der US-Shutdown bereits in den Oktober-Daten Spuren zeigt. Noch wichtiger ist aber seine Inflations-Komponente: Die letzte Umfrage hatte die Bond-Märkte belastet, nachdem sie den zweiten Monat in Folge einen Anstieg der langfristigen Inflationserwartungen gezeigt hatte.

Favoritenwechsel in den Branchen

An der Spitze in Europa liegen die zuletzt verschmähten Branchen wie Immobilien und Autowerte. Als positiven Impulsgeber stuft Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, den Autogipfel ein. Die deutsche Regierung wolle zwar am Verbrenner-Verbot ab 2035 festhalten, aber den Autobauern mehr Flexibilität im Übergang einräumen. Auch wenn damit die Diskussionen um die Technologieoffenheit weitergehen dürften, bringe die Entscheidung Planungssicherheit für die Branche.

Wer­bung

Mercedes-Benz klettern um 2,2 Prozent. Positiv werten die Analysten von Jefferies die Aussagen für die Pkw-Sparte. Hier signalisiere das Unternehmen eine bereinigte Marge am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent, was jedoch über dem Marktkonsens von 3,6 Prozent liege. Die Vans-Sparte entwickele sich mit einer Marge am oberen Ende der Jahresprognose weiterhin stark, und auch das Mobility-Segment verzeichnete gesunde Margen.

Bei BMW geht es um 0,4 Prozent nach unten. Analysten hatten eher entspannt auf die jüngste Prognosesenkung reagiert. Der Auto-Hersteller habe sich damit nur den Markterwartungen angepasst, hieß es dazu von Analysten wie von der LBBW. Das heftige Kursminus von 8 Prozent danach hatten sie eher als "gute Einstiegsschance" gewertet.

VW zeigen sich unverändert. Die Konzernabsatzzahlen für das dritte Quartal liefern keinen Impuls für die Aktie. Die Volkswagen Group hat im dritten Quartal weltweit knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft, dies liegt in dem erwarteten Bereich, so ein Marktteilnehmer. Wie im Vorfeld erwartet wurde, entwickelten sich die Regionen China und Nordamerika schwach, während Westeuropa stark performte.

Wer­bung

Stellantis und Renault notieren bis zu 0,6 Prozent höher, Ferrari erholen sich um 1,4 Prozent vom Kursrutsch am Vortag.

Abschied von alten Favoriten - Rüstung unter Druck

Kräftigen Druck gibt es derweil auf die Rüstungsaktien in ganz Europa. Die Kursausbrüche an den Börsen sorgen für eine starke Sektorrotation. "Die alten Favoriten werden daher abgelegt", sagt ein Händler. Daher führten mit Autos, Immobilien und Nahrungsmittel die zuletzt verschmähten Branchen die Kursgewinner mit bis zu 0,9 Prozent Plus in den Branchen-Indizes an. Mit den Friedensversuchen in Gaza habe dies nichts zu tun, da es dort keine Kunden gegeben habe.

Titel wie Hensoldt und Italiens Leonardo verlieren jeweils 4,2 Prozent. Renk und MTU im DAX fallen über 3 Prozent, Dassault Aviation, Saab, BAE Systems, Rheinmetall und Rolls-Royce geben um bis über 2 Prozent nach.

In der zweiten Reihe brechen Energiekontor nach der einer Gewinnwarnung um 19,1 Prozent ein. Das Unternehmen erwartet einen Vorsteuergewinn von nur noch 30 bis 40 Millionen Euro nach zuvor 70 bis 90 Millionen Euro. "Das Projektgeschäft sorgt für Volatilität", so ein Marktteilnehmer. Zudem sorge die laufende Netzreform in Großbritannien für zeitliche Verzögerungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.633,26 +0,1% 7,70 +15,4%

Stoxx-50 4.764,90 -0,1% -2,44 +11,2%

DAX 24.599,69 -0,0% -11,56 +23,5%

MDAX 30.756,15 -0,5% -164,91 +20,6%

TecDAX 3.738,92 -0,2% -8,55 +9,2%

SDAX 17.488,54 -0,4% -72,80 +26,9%

CAC 8.059,81 +0,2% 18,45 +9,2%

SMI 12.643,00 +0,3% 33,85 +9,0%

ATX 4.715,06 -0,4% -16,77 +28,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,1572 +0,1% 1,1565 1,1578 +12,3%

EUR/JPY 176,74 -0,2% 177,04 177,22 +9,0%

EUR/CHF 0,9326 +0,0% 0,9323 0,9317 -0,7%

EUR/GBP 0,8723 +0,3% 0,8692 0,8688 +4,8%

USD/JPY 152,72 -0,2% 153,07 153,07 -2,9%

GBP/USD 1,3267 -0,3% 1,3308 1,3326 +7,1%

USD/CNY 7,1073 -0,1% 7,1175 7,1131 -1,2%

USD/CNH 7,1277 -0,1% 7,1380 7,1346 -2,5%

AUS/USD 0,6552 -0,1% 0,6556 0,6561 +6,4%

Bitcoin/USD 121.583,90 +0,0% 121.527,35 121.615,10 +30,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,31 61,03 -1,2% -0,72 -13,4%

Brent/ICE 64,42 65,22 -1,2% -0,80 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.994,69 3.976,74 +0,5% 17,95 +54,0%

Silber 50,30 49,29 +2,0% 1,01 +69,3%

Platin 1.412,35 1.402,89 +0,7% 9,46 +63,6%

Kupfer 5,12 5,12 -0,1% 0,00 +24,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 07:12 ET (11:12 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAE Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAE Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen