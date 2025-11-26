DAX23.583 +0,5%Est505.627 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.128 -0,5%Euro1,1556 -0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.151 +0,5%
Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

26.11.25 14:42 Uhr

DOW JONES--Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 22. November abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 216.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 222.000 von ursprünglich 220.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 1.000 auf 223.750.

In der Woche zum 15. November erhielten 1,96 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Zunahme gegenüber der Vorwoche um 7.000.

November 26, 2025 08:42 ET (13:42 GMT)