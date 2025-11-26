Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 47.299 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 6.794 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 gewann 0,43 Prozent auf 25.127 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt./la/he