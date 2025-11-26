DAX23.634 +0,7%Est505.635 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.159 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain
HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

26.11.25 16:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 47.299 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 6.794 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 gewann 0,43 Prozent auf 25.127 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt./la/he