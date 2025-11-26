DAX23.634 +0,7%Est505.635 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.159 +0,7%
AKTIEN IM FOKUS 2: Dell überzeugt mit Gewinnziel und HP nicht

26.11.25 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HP Inc (ex Hewlett-Packard)
20,23 EUR -0,76 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
(neu: aktuelle Kurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Unterschiedliche Wege haben am Mittwoch die Kurse der beiden Hardware-Hersteller Dell (Dell Technologies) und HP Inc (HP) an der New Yorker Börse eingeschlagen. Während ein höheres Gewinnziel von Dell für dieses Jahr den Aktienkurs antrieb, drückten unerwartet hohe Kosten für Halbleiter im abgelaufenen Quartal die Aktien von HP. Diese fielen zuletzt um 2,6 Prozent, während Dell um 3,5 Prozent stiegen. Der marktbreite S&P 500 legte moderat zu.

Bei Dell könnte der Gewinn je Aktie in diesem Jahr im günstigsten Fall um fast 8 Prozent höher ausfallen als ursprünglich vom Unternehmen avisiert. Grund hierfür sei vor allem die große Nachfrage nach Servern für den Einsatz für Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Michael Ng von der Bank Goldman Sachs. Hier habe sich der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorquartal auf 12,6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

Bei HP hingegen dürfte der Gewinn je Aktie 2026 im ungünstigsten Szenario des Unternehmens um gut 14 Prozent unter der aktuellen Konsensschätzung liegen. Im besten Fall bleibt die Kennziffer noch immer um mehr als 5 Prozent hinter der Markterwartung zurück. Goldman-Experte Ng führt dies auf höhere Ausgaben für Memory-Speicherchips im Konzernsegment Personal Systems zurück. Das sind Desktop-PC, Notebooks, Workstations und mobile Endgeräte.

Beide Unternehmen zählen längst nicht mehr zu den großen Playern in der globalen Tech-Welt. Dell bringt es auf eine Marktkapitalisierung von fast 88 Milliarden US-Dollar, HP Inc sind an der Börse nur knapp ein Viertel dessen wert./bek/ag/stk/la/he

