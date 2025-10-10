DAX24.564 -0,2%Est505.622 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.833 -0,4%Euro1,1583 +0,1%Öl64,49 -1,1%Gold3.998 +0,5%
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
LUS-DAX-Kursentwicklung

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittag leichter

10.10.25 12:25 Uhr
Das macht der LUS-DAX mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,67 EUR 0,51 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,63 EUR -1,77 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
31,60 EUR 0,06 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
192,65 EUR -2,35 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA Vz.
71,04 EUR 0,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,14 EUR 0,24 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
118,45 EUR 0,60 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
383,80 EUR -15,10 EUR -3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.862,00 EUR -33,50 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
237,60 EUR -0,70 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
106,50 EUR -2,65 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,12 EUR 0,26 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.553,0 PKT -68,0 PKT -0,28%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 24.558,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.694,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.534,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23.583,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.450,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19.230,00 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 23,01 Prozent aufwärts. Bei 24.773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,22 Prozent auf 28,83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,96 Prozent auf 54,21 EUR), Vonovia SE (+ 1,38 Prozent auf 27,22 EUR), Henkel vz (+ 1,14 Prozent auf 71,04 EUR) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 119,15 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-3,39 Prozent auf 385,20 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 106,85 EUR), Rheinmetall (-2,05 Prozent auf 1.865,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,34 Prozent auf 191,85 EUR) und Brenntag SE (-1,20 Prozent auf 50,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.153.851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,243 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

