Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittag leichter
Das macht der LUS-DAX mittags.
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 24.558,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 24.694,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.534,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23.583,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.450,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19.230,00 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 23,01 Prozent aufwärts. Bei 24.773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,22 Prozent auf 28,83 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,96 Prozent auf 54,21 EUR), Vonovia SE (+ 1,38 Prozent auf 27,22 EUR), Henkel vz (+ 1,14 Prozent auf 71,04 EUR) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 119,15 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-3,39 Prozent auf 385,20 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 106,85 EUR), Rheinmetall (-2,05 Prozent auf 1.865,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,34 Prozent auf 191,85 EUR) und Brenntag SE (-1,20 Prozent auf 50,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.153.851 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,243 Mrd. Euro.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Alle: Alle Empfehlungen