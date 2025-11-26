Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen. Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition. Palantir-Insider verkaufen Aktien. Amazon kündigt milliardenschwere KI-Investitionen an. Deutsches BIP stagniert. Michael Burry startet Newsletter nach Fondsschließung und kritisiert KI-Aktien um NVIDIA, Palantir, Oracle & Co.
