Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Nachmittag auf rotes Terrain

10.10.25 16:09 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 203,60 EUR abwärts.

Airbus SE
203,35 EUR -1,60 EUR -0,78%
Das Papier von Airbus SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 203,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 202,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 204,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.968 Airbus SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,57 Prozent. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,30 EUR ab. Abschläge von 37,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,74 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Lufthansa-Aktie freundlich: CEO zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt - Gespräche statt Streik

Airbus-Aktie nach neuem Rekord fester: Auslieferungen im September hinter Ziel - Analysten bleiben aber zuversichtlich

Airbus SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
