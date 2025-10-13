Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Wert von 202,00 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 202,00 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 203,65 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,40 EUR ab. Mit einem Wert von 203,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.531 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 206,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,30 EUR am 12.10.2024. Abschläge von 37,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,00 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

