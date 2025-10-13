Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 203,10 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 203,10 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,65 EUR. Bei 203,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.079 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 126,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,00 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

