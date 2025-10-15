Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 203,55 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 203,55 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 206,90 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 203,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.751 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 56,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,48 EUR im Jahr 2025 aus.

