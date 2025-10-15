GNW-News: eGain AI Agent 2T mit Assured ActionsT für die Automatisierung des Omnichannel-Kundenerlebnisses auf der Solve25 vorgestellt

Werte in diesem Artikel

^CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN),

ein führender Anbieter von KI-CX-Automatisierung auf Basis von Trusted

Knowledge(TM), hat heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25

(https://www.egain.com/egain-solve-25-chicago/) seinen eGain AI Agent 2 für

Omnichannel-CX-Automatisierung vorgestellt und damit einen bahnbrechenden Ansatz

für Unternehmens-KI präsentiert, der zentrale Herausforderungen in Bezug auf

Zuverlässigkeit und Beständigkeit adressiert, mit denen Führungskräfte im

Bereich Kundenerlebnis konfrontiert sind. Die Lösung bietet Assured Actions

durch eine einzigartige Kombination aus hybrider KI-Logik und

Qualitätssicherungsfunktionen, die auf dem eGain AI Knowledge Hub(TM)

(https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) basieren.

Während viele Unternehmen sich beeilen, KI-Agenten für das Kundenerlebnis

einzusetzen, stoßen sie oft auf erhebliche Hindernisse, darunter unvollständige

Wissensdatenbanken, widersprüchliche Antworten und eine unzuverlässige

Abwicklung komplexer, mehrstufiger Prozesse - insbesondere in Compliance-

sensiblen Arbeitsabläufen. eGain AI Agent 2 begegnet diesen Herausforderungen

direkt mit einer Architektur, die auf Unternehmenszuverlässigkeit ausgelegt ist.

Trusted Knowledge trifft auf hybride KI

eGain AI Agent 2 basiert auf dem AI Knowledge Hub von eGain, das Trusted

Knowledge im gesamten Unternehmen bereitstellt und sicherstellt, dass die

Interaktionen der Agenten auf präzisen, aktuellen Informationen beruhen. Die

Lösung nutzt einen hybriden KI-Ansatz, der Folgendes kombiniert:

* Probabilistische Logik aus großen Sprachmodellen für natürliche Dialoge und

Flexibilität

* Deterministische Logik für spezifische, mehrstufige Arbeitsabläufe, bei

denen Präzision entscheidend ist - besonders wichtig in Compliance- und

risikoreichen Anwendungsfällen

Dieser hybride Ansatz stellt sicher, dass KI-Agenten sowohl Routineanfragen als

auch komplexe Prozesse bearbeiten können, die eine exakte Einhaltung der

Verfahren erfordern.

PrismEval(TM): Integrierte Qualitätssicherung

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der PrismEval-Service, der die

Übereinstimmung zwischen der Wissensdatenbank und den von der KI gelieferten

Antworten kontinuierlich optimiert. Im Gegensatz zu vielen Implementierungen von

KI-Agenten, denen Qualitätssicherungsmechanismen fehlen, stellt PrismEval

sicher, dass KI-generierte Antworten mit vertrauenswürdigen Wissensquellen

übereinstimmen, wodurch das Risiko von Halluzinationen oder fehlerhaften

Anweisungen verringert wird.

Sichere Maßnahmen für einheitliche Erfahrungen

Das Ergebnis ist das, was eGain als?Assured Actions" bezeichnet - KI-Agenten,

die in jedem Kontext eine gleichbleibend zuverlässige Erfahrung bieten. Diese

Beständigkeit ist unerlässlich, um das Vertrauen der Kundschaft zu stärken und

regulatorische Anforderungen in allen Branchen zu erfüllen.

Unternehmensgerechte Bereitstellung

eGain AI Agent 2 bietet umfassende Funktionen für moderne Unternehmen:

* Omnichannel-Support über Telefon, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Medien

* Zwei Bereitstellungsoptionen für Mitarbeitende in Kundenzentren und Self-

Service für Kunden

* Vorkonfigurierte Integrationen mit führenden Plattformen wie Amazon Connect,

Genesys, Salesforce und Talkdesk

* Schnelle Bereitstellung innerhalb von Tagen statt Monaten

* Schnelle Konfiguration, mit der Kundinnen und Kunden sich innerhalb von 5

Minuten direkt über www.eGain.com anmelden und einen KI-Agenten

konfigurieren können

?eGain AI Agent 2 für Kundenzentren lässt sich in unser CCaaS-System

integrieren, bezieht Kontextinformationen aus dem Anruf und generiert in

Echtzeit zuverlässige Antworten oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen für

Mitarbeitende im Kundenzentrum aus einer einzigen zuverlässigen Quelle", so Amy

Durst, Assistant VP of Internal Support bei Rogue Credit Union.?Wir erwarten,

dass die kürzlich eingeführte Lösung sowohl das Kundenerlebnis als auch die

Erfahrung unserer Mitarbeitenden verbessert und gleichzeitig unsere

Betriebskennzahlen optimiert."

Verfügbarkeit

eGain AI Agent 2 ist jetzt verfügbar. Interessierte Organisationen können unter

www.eGain.com mehr erfahren und einen KI-Agenten konfigurieren oder unter

https://www.egain.com/ai-agent/ detaillierte Informationen einholen.

Über eGain

eGain unterstützt Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und durch

die Bereitstellung von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung

und zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (https://www.egain.com/).

eGain, eGain AI Agent 2, Trusted Knowledge, Assured Actions, PrismEval und eGain

AI Knowledge Hub sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation.

Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Medienkontakt

press@eGain.comÂ°