GNW-News: eGain stellt eGain ComposerT vor: eine modulare KI-gestützte Plattform zur Wissensentwicklung für die Erstellung vertrauenswürdiger KI-CX-Anwendungen
^CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), ein führender
Anbieter von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung, kündigte
heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25 (https://www.egain.com/egain-solve-
25-chicago/) die allgemeine Verfügbarkeit von eGain Composer, seiner neuen
modularen KI-Wissensmanagementplattform, an. Die Plattform basiert auf einer
modularen Architektur und ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, die
umfangreichen Funktionen des eGain AI Knowledge Hub(TM) (https://www.egain.com/ai-
knowledge-hub/) nahtlos in ihre CX-Anwendungen zu integrieren, wodurch Workflows
optimiert werden und neuer geschäftlicher Mehrwert geschaffen wird.
Die aktuellen KI-Wissenssysteme - eigenständige Wissensdatenbanken,
Suchmaschinen, Interface-Agenten und Experience-Design-Frameworks - sind oft
fragmentiert, isoliert und unflexibel. eGain Composer setzt an diesen Defiziten
an und bietet eine umfassende Plattform, mit der Entwicklerinnen und Entwickler
vertrauenswürdige KI-CX-Anwendungen in großem Maßstab erstellen können.
Vorteile
* Trusted Knowledge(TM): eGain Composer stellt Entwicklerinnen und Entwicklern
sofortigen Zugriff auf die eGain AI Knowledge Hub-Plattform bereit -
einheitliche, korrekte und konforme Inhalte, anhand derer KI zuverlässige,
präzise Antworten liefern kann.
* Content Lifecycle Management: eGain Composer bietet Entwicklerinnen und
Entwicklern detaillierte API-Steuerelemente für den gesamten Lebenszyklus
der Inhaltsverwaltung - von der Erstellung bis zur Löschung.
* Erweiterte Compliance: eGain Composer erfüllt höchste Sicherheits- und
Authentifizierungsstandards, darunter OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR
und FedRAMP.
* Agentic Readiness for Assured Actions(TM): eGain Composer wurde speziell für
die nahtlose Integration mit KI-Agenten entwickelt und ermöglicht
Unternehmenssuche, Antworten und zuverlässige agentenbasierte Maßnahmen auf
allen kundenorientierten Plattformen.
* Modulare Architektur: Die eGain Composer-APIs ermöglichen flexible Plug-and-
Play-Integrationen für Web-, Desktop-, Mobil- und Agentenumgebungen und
unterstützen modulare Pipelines, die auf individuelle Geschäftsbedürfnisse
zugeschnitten sind.
* Inhaltsqualität: eGain Composer gewährleistet eine kontinuierliche
Verbesserung der Sucheffektivität und der Zuverlässigkeit der Agenten durch
geschlossene Optimierungszyklen, sodass Vollständigkeit, Genauigkeit und
Compliance sichergestellt sind. Entwicklerinnen und Entwickler können
qualitätsorientierte Workflows implementieren, um optimale Ergebnisse zu
erzielen.
eGain Composer bietet diese Vorteile durch leistungsstarke
Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Model Context Protocol (MCP)-Server
und Software Development Kits (SDKs) in Python und TypeScript. Über APIs und den
MCP-Server stellt eGain Composer vertrauenswürdiges Unternehmenswissen in
verschiedenen Formaten bereit: von Suchergebnissen und KI-kuratierten Antworten
bis hin zu agentengestützten Maßnahmen und eingebetteten Integrationen. Die
Plattform ist ein umfassendes Tool zur Erstellung und Aufbereitung von Inhalten,
zur Verwaltung von Eingabeaufforderungen und zur Integration von
Drittanbieterdiensten. Die auf GitHub sowohl in lokalen als auch in Remote-
Konfigurationen verfügbaren MCP-Server unterstützen die Erfassung, Suche,
Bereitstellung von Antworten und agentenbasierte?Assured Actions". Mithilfe von
OpenAPI-Spezifikationen ermöglichen die eGain Composer-APIs flexible
Integrationen in verschiedenen Umgebungen.
?Heutzutage wollen Unternehmen eine umfassende KI-Wissensmanagementlösung, die
es ihnen gleichzeitig ermöglicht, die einzelnen Komponenten beliebig zu
kombinieren", so Ashu Roy, CEO von eGain.?Mit eGain Composer können sie genau
das tun."
Über eGain
eGain unterstützt Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und durch
die Bereitstellung von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung
und zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com/).
eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions und eGain AI Knowledge
Hub sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation. Alle anderen
Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.comÂ°
