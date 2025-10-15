GNW-News: eGain stellt eGain ComposerT vor: eine modulare KI-gestützte Plattform zur Wissensentwicklung für die Erstellung vertrauenswürdiger KI-CX-Anwendungen

DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.303 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.665 +0,6%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
15.10.25 21:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Egain Communications CorpShs
12,40 EUR 0,30 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen

^CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), ein führender

Anbieter von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung, kündigte

Wer­bung

heute auf seiner Anwenderkonferenz Solve25 (https://www.egain.com/egain-solve-

25-chicago/) die allgemeine Verfügbarkeit von eGain Composer, seiner neuen

modularen KI-Wissensmanagementplattform, an. Die Plattform basiert auf einer

modularen Architektur und ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, die

umfangreichen Funktionen des eGain AI Knowledge Hub(TM) (https://www.egain.com/ai-

knowledge-hub/) nahtlos in ihre CX-Anwendungen zu integrieren, wodurch Workflows

Wer­bung

optimiert werden und neuer geschäftlicher Mehrwert geschaffen wird.

Die aktuellen KI-Wissenssysteme - eigenständige Wissensdatenbanken,

Suchmaschinen, Interface-Agenten und Experience-Design-Frameworks - sind oft

fragmentiert, isoliert und unflexibel. eGain Composer setzt an diesen Defiziten

an und bietet eine umfassende Plattform, mit der Entwicklerinnen und Entwickler

vertrauenswürdige KI-CX-Anwendungen in großem Maßstab erstellen können.

Wer­bung

Vorteile

* Trusted Knowledge(TM): eGain Composer stellt Entwicklerinnen und Entwicklern

sofortigen Zugriff auf die eGain AI Knowledge Hub-Plattform bereit -

einheitliche, korrekte und konforme Inhalte, anhand derer KI zuverlässige,

präzise Antworten liefern kann.

* Content Lifecycle Management: eGain Composer bietet Entwicklerinnen und

Entwicklern detaillierte API-Steuerelemente für den gesamten Lebenszyklus

der Inhaltsverwaltung - von der Erstellung bis zur Löschung.

* Erweiterte Compliance: eGain Composer erfüllt höchste Sicherheits- und

Authentifizierungsstandards, darunter OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR

und FedRAMP.

* Agentic Readiness for Assured Actions(TM): eGain Composer wurde speziell für

die nahtlose Integration mit KI-Agenten entwickelt und ermöglicht

Unternehmenssuche, Antworten und zuverlässige agentenbasierte Maßnahmen auf

allen kundenorientierten Plattformen.

* Modulare Architektur: Die eGain Composer-APIs ermöglichen flexible Plug-and-

Play-Integrationen für Web-, Desktop-, Mobil- und Agentenumgebungen und

unterstützen modulare Pipelines, die auf individuelle Geschäftsbedürfnisse

zugeschnitten sind.

* Inhaltsqualität: eGain Composer gewährleistet eine kontinuierliche

Verbesserung der Sucheffektivität und der Zuverlässigkeit der Agenten durch

geschlossene Optimierungszyklen, sodass Vollständigkeit, Genauigkeit und

Compliance sichergestellt sind. Entwicklerinnen und Entwickler können

qualitätsorientierte Workflows implementieren, um optimale Ergebnisse zu

erzielen.

eGain Composer bietet diese Vorteile durch leistungsstarke

Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Model Context Protocol (MCP)-Server

und Software Development Kits (SDKs) in Python und TypeScript. Über APIs und den

MCP-Server stellt eGain Composer vertrauenswürdiges Unternehmenswissen in

verschiedenen Formaten bereit: von Suchergebnissen und KI-kuratierten Antworten

bis hin zu agentengestützten Maßnahmen und eingebetteten Integrationen. Die

Plattform ist ein umfassendes Tool zur Erstellung und Aufbereitung von Inhalten,

zur Verwaltung von Eingabeaufforderungen und zur Integration von

Drittanbieterdiensten. Die auf GitHub sowohl in lokalen als auch in Remote-

Konfigurationen verfügbaren MCP-Server unterstützen die Erfassung, Suche,

Bereitstellung von Antworten und agentenbasierte?Assured Actions". Mithilfe von

OpenAPI-Spezifikationen ermöglichen die eGain Composer-APIs flexible

Integrationen in verschiedenen Umgebungen.

?Heutzutage wollen Unternehmen eine umfassende KI-Wissensmanagementlösung, die

es ihnen gleichzeitig ermöglicht, die einzelnen Komponenten beliebig zu

kombinieren", so Ashu Roy, CEO von eGain.?Mit eGain Composer können sie genau

das tun."

Über eGain

eGain unterstützt Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu verbessern und durch

die Bereitstellung von auf Trusted Knowledge(TM) basierender KI-CX-Automatisierung

und zuverlässiger, verwertbarer Antworten Kosten zu senken. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com/).

eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions und eGain AI Knowledge

Hub sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation. Alle anderen

Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.comÂ°

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

