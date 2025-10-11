GoldON Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
GoldON Resources hat am 09.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoldON Resources -0,030 CAD je Aktie generiert.
