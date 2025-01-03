Infineon Aktie
Marktkap. 43,91 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:27 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,35 €
|Abst. Kursziel*:
28,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|10:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.