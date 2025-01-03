DAX 23.563 -0,4%ESt50 5.444 -0,4%Top 10 Crypto 15,36 -1,7%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.415 -1,2%Euro 1,1745 +0,0%Öl 68,71 -0,5%Gold 3.753 +0,4%
Infineon Aktie

Infineon Aktien-Sparplan
33,40 EUR -0,02 EUR -0,04 %
STU
Marktkap. 43,91 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
33,40 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 46,50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval kappte am Mittwochabend seine Umsatzschätzungen bis 2029 aufgrund jüngster Währungsentwicklungen. Leicht aufgefangen werden sie von der Integration des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:27 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,35 €		 Abst. Kursziel*:
28,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,76%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

10:46 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Infineon Overweight Barclays Capital
15.09.25 Infineon Outperform Bernstein Research
09.09.25 Infineon Buy UBS AG
08.09.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

