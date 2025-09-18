Im Aufwind

Eine Analystenhochstufung um gleich zwei Stufen hat am Donnerstag bei RATIONAL die Anleger angelockt.

Nachdem die französische Investmentbank Exane BNP ihr Votum zum Positiven drehte, zogen die Titel des Großküchenausrüsters am Morgen um bis zu 6,5 Prozent an auf das höchste Niveau seit Anfang August. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 3,6 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Mit dem Sprung hellt sich das Chartbild bei RATIONAL etwas auf, denn nach der zuletzt schon übersprungenen 21-Tage-Linie schafften sie es nun auch über die 50-Tage-Linie, die ein Indikator von kurz- bis mittelfristiger Bedeutung ist. Exane drehte die Einschätzung von "Underperform" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro, das eine Rückkehr auf das Niveau vom Mai bedeuten würde. Mit einem Abschlag von fast 19 Prozent zählt RATIONAL in diesem Jahr zur Gruppe der schwächsten MDAX-Werte.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)