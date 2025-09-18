RATIONAL-Aktie profitiert von Analystenlob - Aktie auf Siebenwochenhoch
Eine Analystenhochstufung um gleich zwei Stufen hat am Donnerstag bei RATIONAL die Anleger angelockt.
Werte in diesem Artikel
Nachdem die französische Investmentbank Exane BNP ihr Votum zum Positiven drehte, zogen die Titel des Großküchenausrüsters am Morgen um bis zu 6,5 Prozent an auf das höchste Niveau seit Anfang August. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 3,6 Prozent.
Mit dem Sprung hellt sich das Chartbild bei RATIONAL etwas auf, denn nach der zuletzt schon übersprungenen 21-Tage-Linie schafften sie es nun auch über die 50-Tage-Linie, die ein Indikator von kurz- bis mittelfristiger Bedeutung ist. Exane drehte die Einschätzung von "Underperform" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro, das eine Rückkehr auf das Niveau vom Mai bedeuten würde. Mit einem Abschlag von fast 19 Prozent zählt RATIONAL in diesem Jahr zur Gruppe der schwächsten MDAX-Werte.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RATIONAL News
Bildquellen: RATIONAL
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.07.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.05.2025
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|RATIONAL Verkaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|RATIONAL Reduce
|Baader Bank
|05.08.2025
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen