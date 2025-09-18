DAX23.401 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Top News
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co. Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Im Aufwind

RATIONAL-Aktie profitiert von Analystenlob - Aktie auf Siebenwochenhoch

25.09.25 12:35 Uhr
RATIONAL-Aktie: Analystenlob treibt Kurs! | finanzen.net

Eine Analystenhochstufung um gleich zwei Stufen hat am Donnerstag bei RATIONAL die Anleger angelockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
665,00 EUR 12,50 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem die französische Investmentbank Exane BNP ihr Votum zum Positiven drehte, zogen die Titel des Großküchenausrüsters am Morgen um bis zu 6,5 Prozent an auf das höchste Niveau seit Anfang August. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 3,6 Prozent.

Wer­bung

Mit dem Sprung hellt sich das Chartbild bei RATIONAL etwas auf, denn nach der zuletzt schon übersprungenen 21-Tage-Linie schafften sie es nun auch über die 50-Tage-Linie, die ein Indikator von kurz- bis mittelfristiger Bedeutung ist. Exane drehte die Einschätzung von "Underperform" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro, das eine Rückkehr auf das Niveau vom Mai bedeuten würde. Mit einem Abschlag von fast 19 Prozent zählt RATIONAL in diesem Jahr zur Gruppe der schwächsten MDAX-Werte.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RATIONAL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RATIONAL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
27.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
08.08.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.08.2025RATIONAL BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.07.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
07.05.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025RATIONAL HoldWarburg Research
06.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
05.08.2025RATIONAL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
19.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.08.2025RATIONAL VerkaufenDZ BANK
05.08.2025RATIONAL ReduceBaader Bank
05.08.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen