Schwache Nachfrage

Eine schwache Nachfrage und der Dollar-Wechselkurs machen AIXTRON zu schaffen.

Der im MDAX und TecDAX notierte Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal belasteten zudem Volumenverschiebungen ins vierte Quartal das Ergebnis.

Wer­bung Wer­bung

Den Umsatz sieht AIXTRON nun bei 530 bis 565 Millionen Euro, was der unteren Hälfte der ursprünglich angepeilten Prognose entspricht. Wechselkurseffekte sorgen für eine Verringerung der Bruttomarge und der EBIT-Marge um etwa einen Prozentpunkt. Somit erwartet AIXTRON nun eine Bruttomarge von rund 40 bis 41 (bislang 41 bis 42) Prozent und eine EBIT-Marge von 17 bis 19 (bislang 18 bis 22) Prozent.

AIXTRON legt nun einen Dollar-Euro-Wechselkurs von 1,15 statt 1,10 zugrunde.

Im dritten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 120 Millionen Euro von 156 Millionen im Vorjahr. Der Bruttogewinn ging auf 46 Millionen Euro von 67,1 Millionen zurück. Die Bruttomarge sank auf 39 von 43 Prozent. Das EBIT betrug 15 Millionen Euro nach 37,5 Millionen im Vorjahr. Die Marge sackte dementsprechend auf 13 von 24 Prozent ab.

Der Auftragseingang reduzierte sich auf 124 von 143 Millionen Euro.

Gekappte Jahresziele schocken AIXTRON-Anleger nur kurz

Wer­bung Wer­bung

Eine gesenkte Jahresprognose von AIXTRON hat die Anleger des Anlagenbauers am Freitag nur kurz verschreckt. Die Papiere waren in einer ersten Reaktion um fast 13 Prozent auf 11,68 Euro abgesackt. Dort trafen sie auf markante Zwischentiefs von Anfang Juni und Anfang September, die sich als wichtige Unterstützungen erwiesen. Damit erholten sich die Titel schnell wieder. Im XETRA-Handel verlor die AIXTRON-Aktie zuletzt 2,84 Prozent auf 12,99 Euro, was dem Niveau von kurz vor der Bekanntgabe der Prognosesenkung entsprach. Der Index der mittelgroßen Werte MDAX verlor mehr als ein Prozent.

Wegen einer langsameren Marktbelebung als erhofft verringerte AIXTRON seine Jahresziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge. Zudem veröffentlichte der Anlagenbauer Eckdaten für das dritte Quartal. Diese seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Zusammen mit der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Markterwartungen für das diesjährige operative Ergebnis im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken.

Diese Gewinnwarnung könnte nun jedoch dazu führen, dass auch die Markterwartungen für das kommende Jahr zurechtgerückt werden, fuhr McDowell fort. Und für 2026 werde mit einer Trendwende bei der Profitabilität nach oben gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Auch Unternehmenschef Felix Grawert ist zuversichtlich: "Das dritte Quartal 2025 wurde durch Volumenverschiebungen und Wechselkurseffekte negativ beeinflusst, die sich jedoch nur begrenzt auf unser Gesamtjahresergebnis auswirken. Abgesehen von den negativen Währungseffekten liegen wir hinsichtlich unserer operativen Kennzahlen für das Gesamtjahr 2025 im Plan."

DOW JONES/dpa-AFX