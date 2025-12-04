DAX23.860 +0,7%Est505.714 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.199 -0,1%
AKTIE IM FOKUS 2: Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch

04.12.25 10:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
121,60 EUR 3,10 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
(neu: Kurs und Analyst)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien (Aurubis) hat ihr Kurs am Donnerstag ins Plus gedreht. Um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro ging es zuletzt nach den Geschäftszahlen für 2024/25 nach oben, damit näherten sie sich wieder dem Rekordhoch vom Oktober bei 122,30 Euro an.

Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus./bek/stw/jha/

Analysen zu Aurubis

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Aurubis AddBaader Bank
08.08.2025Aurubis KaufenDZ BANK
05.08.2025Aurubis BuyBaader Bank
10.07.2025Aurubis KaufenDZ BANK
08.05.2025Aurubis BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
13.10.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Aurubis HaltenDZ BANK
06.08.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Aurubis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Aurubis SellUBS AG
05.08.2025Aurubis SellUBS AG
09.05.2025Aurubis SellUBS AG
21.02.2025Aurubis SellUBS AG
05.07.2024Aurubis SellUBS AG

