AKTIE IM FOKUS 2: Aurubis drehen ins Plus und nähern sich Rekordhoch
(neu: Kurs und Analyst)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien (Aurubis) hat ihr Kurs am Donnerstag ins Plus gedreht. Um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro ging es zuletzt nach den Geschäftszahlen für 2024/25 nach oben, damit näherten sie sich wieder dem Rekordhoch vom Oktober bei 122,30 Euro an.
Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus./bek/stw/jha/
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
