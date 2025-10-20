DAX24.120 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,15 -0,3%Gold4.255 +0,1%
Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

20.10.25 11:19 Uhr
AIXTRON SE
12,59 EUR -0,37 EUR -2,85%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron (AIXTRON SE) mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisseitig hätten die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Zulieferers der Chipindustrie unter den Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der wesentliche Grund sei eine schwache Bruttomarge gewesen. Er hob zudem hervor, dass Aixtron wegen einer schwachen Nachfragedynamik nicht erwarte, dass 2026 die Umsätze im Vergleich zum Jahr 2025 zulegen werden./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

