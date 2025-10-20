ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron (AIXTRON SE) mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Ergebnisseitig hätten die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal des Zulieferers der Chipindustrie unter den Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der wesentliche Grund sei eine schwache Bruttomarge gewesen. Er hob zudem hervor, dass Aixtron wegen einer schwachen Nachfragedynamik nicht erwarte, dass 2026 die Umsätze im Vergleich zum Jahr 2025 zulegen werden./ck/ag

