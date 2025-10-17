DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
AIXTRON Aktie

12,99 EUR -0,01 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Neutral

16:01 Uhr
AIXTRON SE Neutral
AIXTRON SE
12,99 EUR -0,01 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Craig McDowell machte sich nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche weitere Gedanken zu dem Zulieferer der Halbleiterindustrie. Er hält das Erreichen des unteren Endes der neuen unteren Prognosespanne nun für wahrscheinlicher, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen auf dem Weg ins Jahr 2026 dürften sinken./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,98 €		 Abst. Kursziel*:
3,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
Analyst Name:
Craig McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

16:01 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:01 AIXTRON Neutral UBS AG
14:01 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
12:26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
09:41 AIXTRON Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

StockXperts Aixtron: Ein Signal der Stärke Aixtron: Ein Signal der Stärke
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 15,50 Euro
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net AIXTRON-Aktie rutscht ab: Ziele nach unten korrigiert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
dpa-afx ROUNDUP/Markterholung lässt auf sich warten: Aixtron senkt Jahresprognose
dpa-afx Markterholung lässt auf sich warten: Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group AIXTRON reports preliminary Q3/2025 results and adjusts FY 2025 guidance
EQS Group EQS-Adhoc: AIXTRON SE reports preliminary Q3/2025 figures and adjusts FY 2025 guidance
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
