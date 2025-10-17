AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Neutral
AIXTRON SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Craig McDowell machte sich nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche weitere Gedanken zu dem Zulieferer der Halbleiterindustrie. Er hält das Erreichen des unteren Endes der neuen unteren Prognosespanne nun für wahrscheinlicher, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen auf dem Weg ins Jahr 2026 dürften sinken./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,98 €
|Abst. Kursziel*:
3,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
|
Analyst Name:
Craig McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|16:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
