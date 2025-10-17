AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 13,07 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 13,07 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,68 EUR. Bei 13,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.414.619 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 27,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 54,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,33 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,714 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: AIXTRON SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach