DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.537 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,14 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

17.10.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 13,07 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
11,95 EUR -1,35 EUR -10,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 13,07 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,68 EUR. Bei 13,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.414.619 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 27,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 54,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,33 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,714 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: AIXTRON SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
17:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen