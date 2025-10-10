DAX 24.368 +0,5%ESt50 5.565 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1595 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.073 +1,4%
AIXTRON Aktie

Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Hold

10:21 Uhr
AIXTRON SE Hold
AIXTRON SE
13,52 EUR 0,45 EUR 3,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für den Halbleiterzulieferer Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,13 €		 Abst. Kursziel*:
6,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:21 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
24.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag massiv unter Druck
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group AIXTRON joins major 300 mm GaN Power Electronic Program with its Hyperion 300 mm GaN tool
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
