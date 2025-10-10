AIXTRON Aktie
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für den Halbleiterzulieferer Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,13 €
|Abst. Kursziel*:
6,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
13,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,64 €
Analysen zu AIXTRON SE
|10:21
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
